شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار جانبي – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب في مسار جانبي منذ يوم أمس، ويحوم حول مستوى 1740.00، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 1765.00.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السيناريو الإيجابي المقترح، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 1726.00 والأهم فوق مستوى 1713.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1725.00 والمقاومة 1760.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد