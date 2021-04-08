شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مزيد من الميل الصاعد ليقترب من مقاومة القناة الرئيسية الهابطة التي تمثّل هدفنا المنتظر عند 1.2670، ويتحرك ضمن قناة لحظية صاعدة تدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعاتنا الإيجابية التي تحصل على دعم من المتوسط المتحرك 50.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.2540 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2560 والمقاومة 1.2680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد