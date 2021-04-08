شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات جانبية منذ يوم أمس، محافظاً على ثباته دون الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 109.22.

نذكر بأن كسر المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 108.40 كهدف سلبي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 110.30 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط