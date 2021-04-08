شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة يوم أمس ليكسر مستوى 1.3790 ويستقر دونه، ليعود إلى القناة التصحيحية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي المتوقع على المدى اللحظي، في طريقه لزيارة مستويات 1.3705 ثم 1.3580 كأهداف سلبية رئيسية.

التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض خلال الجلسات القادمة، بينما يمثل اختراق 1.3780 عامل إيجابي سيقود السعر لمحاولة التعافي من جديد والتوجه نحو 1.3890 كمحطة إيجابية أولى.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3660 والمقاومة 1.3840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط