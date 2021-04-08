شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه مقاومة قوية – تحليل - 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار محاولة لاختراق مستوى 1.1885 لكنه لم يتمكن من الثبات فوقه، ليستقر دون هذا المستوى ويقدّم إشارات على توجه السعر للارتداد هبوطاً خلال الجلسات القادمة، ليكون الميل الهابط مرجحاً لهذا اليوم، مستهدفاً اختبار مستوى 1.1780 مبدئياً.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد تداولات سلبية اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1885 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1780 والمقاومة 1.1950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط