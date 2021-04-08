شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة في مجملها إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الخميس بالتزامن مع فعليات اليوم الرابع للاجتماعات النصف سنوية لصندوق النقد الدولي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وفي أعقاب كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع الأخير.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.79 تريليون ين مقابل 1.50 تريليون ين في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.02 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,917 مليار ين مقابل 644 مليار ين، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 1,966 مليار ين.

وتتطلع الأسواق حالياً أيضا من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 35.6 مقابل ما قيمته 33.8 في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى كشف مكتب مجلس الوزراء الياباني عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي قد تظهر أيضا تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى ما قيمته 45.1 مقابل 41.3 في شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 8.4 مقابل 4.1 في آذار/مارس الماضي، بخلاف ذلك فقد تابعنا الثلاثاء الماضي تصريحات رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن والتي أشارت من خلالها إلى أنه سيتم فتح حدود بلادها من استراليا في 19 من نيسان/أبريل الجاري.

ونوهت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أرديرن آنذاك إلى أنه إذا حدث تفشي لفيروس كورونا في استراليا فقد يتم تأجيل فتح الحدود، مع تأكيدها على أنه يجب إلا يكون لدى المسافرين اختبار فيروس كورونا إيجابي خلال الأربعة عشرة يوم الماضية وأنه لن يتمكن الركاب من السفر إذا ما ظهرت عليهم أعراض البرد أو الأنفلونزا، مضيفة أنه لن يكون هناك حجر صحي مع إعادة فتح الحدود وأن فتح السفر سيعمل على تعزيز تعافي اقتصاد نيوزيلندا.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.80% ليخسر 15.81 نقطة ويصل إلى المستوى 1,951.62، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.37% ليخسر هو الأخر 110.68 نقطة ويصل إلى المستوى 29,620.11.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.16% ليربح 8.00 نقطة ويصل إلى المستوى 5,111.74، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.12% ليربح هو الأخر 4.06 نقطة ويصل إلى المستوى 3,483.69.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.81% ليربح 233.50 نقطة ويصل إلى المستوى 28,908.30، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.16% ليربح هو الأخر 5.07 نقطة ويصل إلى المستوى 3,142.48.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.86% ليربح 107.93 نقطة ويصل إلى المستوى 12,595.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.89% ليربح هو الأخر 61.38 نقطة ويصل إلى المستوى 6,989.40.