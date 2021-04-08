شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الحساب الجاري لليابان بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 1.79 تريليون ين مقابل 1.50 تريليون ين في كانون الثاني/يناير الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.02 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 2,917 مليار ين مقابل 644 مليار ين في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض 1,966 مليار ين.