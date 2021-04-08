شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر فوق 10,000 لأول مرة في ست سنوات – تحليل صباحي – 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستقر المؤشر أعلى مستوى 10,000 للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر لعام 2014، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.25% بما يعادل 25.321 نقطة، وذلك وسط تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره أعلى مستوى 10,000، ليستهدف مستوى المقاومة 10,360.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,762.37 ومستوى المقاومة 10,200.