شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 58 ألف عميل من حاجزى الإعلان الرابع عشر تقدموا بتظلمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إجمالى عدد من تقدموا بتظلمات من حاجزى الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى وصل لنحو 58 ألف عميل منذ فتح باب تلقي طلبات التظلم للحاجزين بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1)" لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، غير المُنطبق عليهم الشروط، وحتى الآن، موضحة أن تلقى التظلمات مستمر حتى يوم الأحد 18 أبريل الحالى، كفرصة أخيرة لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الفرز والفحص المبدئي للدفعة الأولى من المُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، أسفرت عن عدم مطابقة نحو 89 ألف طلب للشروط بشكل مبدئي.

وأكدت مى عبد الحميد عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق كل من شرط السن والدخل عليهم (الحد الأدنى والأقصى) وقت التقديم والمُعلن عنهما سابقاً بكراسات الشروط، أما ما دون ذلك فيمكن للمواطن استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال الفترة المحددة لتلقى التظلمات، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات، ويتم إرسال طلب التظلم إليكترونياً فقط – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – عن طريق إدخال الرقم القومي للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب، مرفقاً به المستندات المطلوبة، وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة فوراً أو بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم كحد أقصي.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أنه يُمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال وسيلتيـن: الأولى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على "نتيجة الفرز" لمعرفة موقفه، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومى إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التى تبلغ 3 جنيهات.