شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) الانظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 78.90 فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، كما نلاحظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 82.50 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 77 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 78.0 وبين مستوى المقاومة هو 79.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد