شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى لينهي تداولات امس الاربعاء عند مستوى 223 فلس، مسجلا بذلك اعلى مستوى له في ثلاثة اسابيع، بالتزامن مع انطلاق اشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد ارتفاعا في الاجل القصير لمستويات قد تصل الى 228 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 219 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 222 وبين مستوى المقاومة هو 225 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد