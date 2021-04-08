شكرا لقرائتكم خبر عن لوجستيك (LOGISTICS) تحت سيطرت البائعين -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 27.10 فلس، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 27.80 فلس، مما يشير الى حالة التشاؤم لدى المتداولين، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد انخفاضا في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 26 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28.20 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 26.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 27.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط