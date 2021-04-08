شكرا لقرائتكم خبر عن مواشي (CATTL) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 187 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع في الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة 190 فلس كمستوى اول ثم 201 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 180 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 183.0 وبين مستوى المقاومة هو 190 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد