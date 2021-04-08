شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 31.60 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 29 فلس، كما اغلق السهم اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 35 فلس، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 29 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 29.3 وبين مستوى المقاومة هو 34.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد