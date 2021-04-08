شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 203 فلس، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك فالانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 190 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 201 فلس وبين مستوى المقاومة هو 204 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط