شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاربعاء منخفضا عند مستوى 4.65 ريال، الا انه اغلق عند مستوى 5 ريال، مستقرا بذلك اعلى مستوى مقاومته السابق عند 4.85 ريال، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 5.30 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4.80 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.85 وبين مستوى المقاومة هو 5.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد