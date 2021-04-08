شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 0.88 ريال، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ليكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.85 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.93 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.90 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط