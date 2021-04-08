شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 1.665 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1.65 ريال، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة التالي عند 1.80 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.64 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.63 وبين مستوى المقاومة هو 1.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد