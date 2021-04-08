شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال رابع جلسات الآسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 0.705 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 0.73 ريال، وتعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 0.66 ريال، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 0.74 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.68 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط