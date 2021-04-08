شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10498 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 10550 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل المؤشر ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 11000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,408 بينما مستوى المقاومة هو 10,543 نقطة