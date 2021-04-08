شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 08-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 6431 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، مما يمهد الطريق امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 6500 نقطة كمستوى اول ثم 6650 نقطة كمستوى ثان خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6400 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,414 بينما مستوى المقاومة هو 6,440 نقطة