شكرا لقرائتكم خبر عن 3.194 مليون طن صادرات الدول العربية من الغاز لليابان وكوريا الجنوبية يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية حوالى 3.194 مليون طن خلال شهر يناير 2021، مستأثرة بحصة 25.5% من الإجمالى، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك".

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى إلى ارتفاع المتوسط الشهري للسعر الفوري للغاز الطبيعي المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكي خلال شهر فبراير 2021، ليصل إلى 5.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأوضح التقرير ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر يناير 2021 بمقدار 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 8.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وذكر التقرير ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 1.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 7.94 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.