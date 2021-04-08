شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: الانتهاء من 194 ألف وحدة سكنية فى 19/20 بـ120 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها خلال العام المالي 2019/2020، نحو 194 ألفا و249 وحدة سكنية، وفقا للبيانات الواردة بإصدار مصر فى أرقام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية موزعة بين الوحدات العامة بواقع 84 ألفا و981 وحدة سكنية، يليها الوحدات الخاصة بواقع 109 آلاف و268 وحدة سكنية، وبالنسبة للوحدات العامة فهي موزعة بين المستوى الاقتصادي بعدد 60 ألفا و700 وحدة سكنية، و17 ألفا و721 وحدة سكنية، وفوق المتوسط ألف و16 وحدة سكنية، والفاخر 5 آلاف و544 وحدة سكنية، أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد بلغ حجم وحدات الإسكان الاقتصادي 48 ألفا و418 وحدة، والإسكان المتوسط 46 ألفا و672 وحدة سكنية، والإسكان فوق المتوسط 11 ألفا و916 وحدة سكنية، والفاخر بـألفين و262 وحدة.

وبالنسبة لحجم الاستثمارات في الوحدات السكنية، فقد بلغت قيمتها الإجمالية 120 مليارا و79 مليونا و710 آلاف جنيه، موزعة بين الاستثمار العام بواقع 38 مليارا و985 مليون جنيه، والخاص بواقع 81 مليارا و94 مليون جنيه، وكانت أغلب الاستثمارات العامة موجهة إلى الوحدات الاقتصادية بقيمة 27 مليارا و140 مليون جنيه، يليه الاستثمار في الوحدات فوق المتوسط بقيمة 5 مليارات و336 مليون جنيه، وكان أغلب الاستثمار الخاص موجه إلى الوحدات فوق المتوسط بقيمة 45 مليارا و662 مليون جنيه يليه الوحدات الاقتصادية بقيمة 16 مليارا و946 مليون جنيه.