شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبر" تخطط لاستثمار 250 مليون دولار لزيادة أعداد السائقين في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "أوبر تكنولوجيز" الأمريكية يوم الأربعاء عن خطتها ما يقرب من 250 مليون دولار من أجل زيادة عدد سائقي خدماتها في الولايات المتحدة مع اتجاه الأخيرة نحو تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.



وأفادت "أوبر" في بيان رسمي إن خطة الإنفاق المشار إليها سوف تخصص لمنح مكافآت للسائقين الحاليين مع توظيف المزيد منهم في الفترة القليلة المقبلة ودفع أجور تنافسية لهم.



وذكرت "أوبر" أن هذه الخطة سوف تتزامن مع توقعات متفائلة بمزيد من التخفيف لقيود الإغلاق، وذلك مع حصول الملايين من الأمريكيين على اللقاحات المناسبة للوقاية من فيروس كورونا ومع إعادة فتح وتشغيل المتاجر والشركات في البلاد.



وكانت "أوبر" قد واجهت تحديات سلبية حادة في عام 2020 بسبب جائحة كورونا وقيود الإغلاق التي أجبرت الشعوب حول العالم على البقاء في منازلهم وعدم استخدام وسائل النقل.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "أوبر تكنولوجيز" بنسبة 2% وأغلق جلسة الأربعاء عند 56.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 58.1 دولار وأقل سعر عند 55.9 دولار.