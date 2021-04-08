شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" ناقشت الاستحواذ على تطبيق "كلوب هاوس" للتواصل الاجتماعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفادت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج" أن شركة "تويتر" الشهيرة للتغريدات ناقشت صفقة للاستحواذ على تطبيق "كلوب" هاوس" للتواصل الاجتماعي المسموع.



وذكرت المصادر أن الشركتين ناقشتا بعض البنود والتفاصيل وقيمة الصفقة وسط توقعات بتقييم التطبيق بحوالي أربعة مليارات دولار، لكن المحادثات انهارت لاحقا.



وأوضحت الوكالة أنه لم يتم توضيح أسباب فشل محادثات صفقة الاستحواذ على "كلوب هاوس"، لكن هذه المناقشات تعكس مدى اهتمام "تويتر" بمزيد من التوسع لجذب عدد أكبر من المستخدمين في الفترة المقبلة.



يأتي ذلك بعد الكشف عن تقرير هذا الأسبوع أفاد بأن شركة "كلوب هاوس" دخلت في محادثات متقدمة مع مستثمرين ومؤسسات استثمارية لتقديم تمويل يصل إلى 4 مليارات دولار.



هذا، ويختص تطبيق "كلوب هاوس" باستضافة برامج المستخدمين على الإنترنت بحيث يتيح الاستماع للمناقشات والمقابلات الإذاعية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 3% إلى 68.9 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 69.9 دولار وأقل سعر عند 6608 دولار.