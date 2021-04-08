شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم شركات أشباه الموصلات المدرجة في هونج كونج ترتفع وسط انتعاش مبيعات سوق الرقائق العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «وصلت مبيعات قطاع أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم إلى 39.6 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، بزيادة تبلغ نحو 14.7 ٪ مقارنة بالعام السابق»

قفزت أسهم شركات أشباه الموصلات المدرجة في بورصة هونج كونج في التعاملات الصباحية، أمس، حيث استأنف السوق التداول بعد انتهاء العطلة التي استمرت خمسة أيام.

وارتفعت أسهم شركة سيمي كونداكتور مانوفاكتشورينج إنترناشيونال Semiconductor Manufacturing International Corp بنسبة 6.2٪، كما ارتفعت أسهم شركة إيه إس إم باسيفيك تكنولوجي المحدودة ASM Pacific Technology Ltd بنسبة 6.0٪، وارتفعت أسهم شركة هوا هونج Hua Hong Semiconductor Ltd بنسبة 7.6٪ بحلول منتصف فترة التداول.

وجاء الزخم المتزايد للقطاع في أعقاب نشر أحدث البيانات، والتي أظهرت انتعاشًا في مبيعات الرقائق عالميًا.

وقالت رابطة صناعة أشباه الموصلات، وهي مجموعة صناعية كبرى، يوم الإثنين الماضي، إن مبيعات قطاع أشباه الموصلات في جميع أنحاء العالم وصلت إلى 39.6 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، بزيادة تبلغ نحو 14.7٪ مقارنة بالعام السابق.

وقالت الرابطة إن وتيرة نمو المبيعات كانت الأقوى في الصين، في إشارة إلى استعادة الطلب قوته بسرعة في السوق بعد التأثير الذي تسبب فيه الوباء.

وتوقع المحللون استمرار التوقعات المتفائلة طوال العام. وقالت مؤسسة جولدمان ساكس في مذكرة سابقة إن معدل استخدام المنشآت قد يظل مرتفعًا حتى نهاية العام عند كبار مصنعي الرقائق الصينيين مثل شركة أس أم آي سي SMIC وهوا هونج Hua Hong، في حين قد ترتفع أسعار البيع في النصف الأول وسط الطلب القوي من العملاء.