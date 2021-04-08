شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو خسائرها عقب صدور محضر اجتماع الفيدرالي و"إس أند بي 500" عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلصت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق من جلسة اليوم، وأغلقت تعاملات الأربعاء على ارتفاع فيما سجل "إس أند بي 500" إغلاقا قياسيا جديدا عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وكشف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السابق عن أن السياسة النقدية التي تتضمن فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول لن تتغير عما هي عليه الآن لفترة ليست بالقصيرة.



وأشار محضر اجتماع البنك المركزي إلى أنه رغم بعض الدلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، إلا أن أعضاء البنك المركزي يرون أن الأمر في حاجة لمزيد من التقدم والنمو قبل اتخاذ أي قرارات بتغيير السياسة النقدية.



وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما رفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال عام 2021 من توقعاته في ديسمبر/كانون الأول عند نمو بنسبة 4.2%.



من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن استعداده لمناقشة مقترح إدارته حول زيادة الضرائب على الشركات إلى 28%.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 0.7% أو ما يعادل 44 سنتا وأغلق الخام عند 59.77 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند60.04 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



وصعد العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.7% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلق الخام عند 63.16 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.6 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة تقل عن 0.1% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 33446 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33521 نقطة وأقل مستوى عند 33347 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4079 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 4083 نقطة وأقل مستوى عند 4068 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 13688 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13733 نقطة وأقل مستوى عند 13653 نقطة.