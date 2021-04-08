شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.. كيف تسير الأمور فى السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممدوح عبد الله، عضو شعبة الذهب، أن توقعات أسعار المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة مرتبط بحركة الدولار وكذلك عوائد السندات الأمريكية، والتى تشهد تغيرات مستمرة وكذلك مرتبط بالخطة التحفيزية للاقتصاد الأمريكى ومعدلات التوظيف، لذلك السوق شهد تغيرات عديدة الأيام الماضية.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن سعر الذهب قابل للتحرك المحدود نحو الارتفاع خلال تعاملات هذا الأسبوع، وذلك مع حدوث تراجع محدود في الدولار لينزل لأقل مستوى فى أسبوعين، لكن حدوث أى تغيرات على تراجع الدولار سيسبب تغيرات فى الذهب.

وأشار إلى أن السوق يسجل مستويات تقترب من 1740 دولارا، وإذا سجلت الأسعار 1750 دولارا للأونصة فإن الاتجاه سيكون ارتفاع سعر الذهب الأيام المقبلة، فى حين أن الأسعار إذا عاودت النزول دون 1730 دولارا فإننا سنظل فى المستويات بين 1720 إلى 1730 دولارا.

وأوضح أن سعر الذهب فى مصر يسجل مستويات تتراوح بين 755 إلى 760 جنيها للجرام، وتتحرك فى هذا المتوسط.