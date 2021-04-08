شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو نظام "البندرول" وأهميته فى مكافحة التهرب الضريبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعد افتتاح مجمع الوثائق الذكية المؤمنة، والذى تصل تكلفته إلى نحو 15 مليار جنيه، إحدى أبرز الخطوات لدعم مفهوم التحول الرقمى وآليات الحكومة الذكية، ويحد من عمليات الفساد والتهرب الضريبى، ومن أبرز إنتاجات هذا المجمع العملاق نظام "البندرول" يحد من التهرب الضريبى، من خلال تتبع إنتاج الشركات، والحد من تهريب السجائر، وعدم سداد الضرائب.

ويعنى مصطلح "البندرول"، ملصق صغير يدون عليه مجموعة من وسائل التأمين - العلامة المائية المانعة للتهرب من الضرائب - والتى يصعب تزويرها، ويلصق على المنتج ويحتوى على كود سرى للدلالة على دفع الضريبة، وبه "باركود"، ويتم الكشف عن تلك العلامات التأمينية بإجراءات فنية وأجهزة خاصة، وبه أرقام تتوافق مع قواعد بيانات مصلحة الضرائب.

ووجود ملصق "البندرول"، والعلامة المائية على علب السجائر يدل على سداد الضريبة المستحقة وهو من أفضل الطرق لمكافحة تهريب السجائر، حيث أن تطبيق نظام "البندرول" ساعد على توقف عمليات تهرب ضريبى للسجائر المحلية والمستوردة بنحو 6 مليارات جنيه.

ويوضع ملصق البندرول على منتجات المعسل والسجائر المستوردة، بالتعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك، ويحد من التهرب الضريبى، ويعزز إيرادات الدولة الضريبية التى تصل إلى نحو 70% من إيرادات الدولة.

ويعد المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع واصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.