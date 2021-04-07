شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع مع متابعة أحوال الطقس في أمريكا الجنوبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط صعود هامشي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن متابعة المستثمرين لأحوال الطقس في أمريكا الجنوبية.



وكانت وتيرة الحصاد قد تأجلت في البرازيل لعدة أسابيع نتيجة تساقط أمطار غزيرة حالت دون استمرار عملية الحصاد.



وبالتزامن مع ذلك، صدر التقرير الفصلي من جانب وزارة الزراعة الأمريكية، وكشف عن توقعات بمساحات مزروعة بالحبوب دون توقعات المحللين خلال موسم عام 2021.



وساد التفاؤل في الأسواق بعد تقرير الربيع من جانب صندوق النقد الدولي والذي توقع من خلاله الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% هذا العام.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% وأغلقت عند 6.16 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.19 دولار وأقل سعر عند 6.09 دولار.