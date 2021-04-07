شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار سلبي مع صعود هامشي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة على نحو سلبي خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية والتفاؤل حيال الاقتصاد الأكبر في العالم.



وكشف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السابق عن أن السياسة النقدية التي تتضمن فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول لن تتغير عما هي عليه الآن لفترة ليست بالقصيرة.



وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما رفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال عام 2021 من توقعاته في ديسمبر/كانون الأول عند نمو بنسبة 4.2%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بأقل من 0.1% عند التسوية مسجلة مستوى 25.25 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر في الجلسة عند 25.330 دولار وأقل سعر عند 24.895 دولار.