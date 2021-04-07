شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض بعد تباطؤ نشاط القطاع الخدمي البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية مخالفة للتوقعات في المملكة المتحدة والتي شملت تباطؤ نشاط القطاع الخدمي في البلاد.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي في بريطانيا انخفض إلى 56.3 نقطة خلال شهر مارس/آذار الماضي، بينما أشارت التوقعات إلى استقرار قراءة المؤشر عند مستوى 56.8 نقطة.



وتحاول الحكومة البريطانية السيطرة على تفشي فيروس كورونا من أجل العودة إلى التعافي من تداعيات الجائحة وإعادة الاقتصاد لمسار النمو.



من ناحية أخرى، كشف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السابق عن أن السياسة النقدية التي تتضمن فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول لن تتغير عما هي عليه الآن لفترة ليست بالقصيرة.



كان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 6% خلال العام الجاري.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3736، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3839 وأقل سعر عند 1.3723.