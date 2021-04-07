الإيمان جوهر التلاقي

أيام مباركة وأيام تعيد الإنسان بمناسباتها إلى التقوى. أيام تجتمع فيها الديانات للدعاء إلى الله وممارسة طقوس تذكّر المرء بمحدودية قدراته، وبأنه مخلوق ضعيف ينجح في أمور ولكنه يعجز حين يريد الله «تقليص حجمه» ليعيده إلى مكانته الطبيعية، مثل أن يرسل إليه فيروساً لا تراه العين ولا تلمسه اليد، لكنه قادر على تعجيز الأطباء وشل الحياة.

صوم رمضان يأتي هذا العام ليلتقي مع الصوم الكبير لدى المسيحيين الشرقيين، هو لقاء في التواصل مع الله وتنقية الروح من شوائبها والتفكر في الأخوة الإنسانية. أيام مباركة خصوصاً أن الصوم ليس مجرد طقس ولا عادات يمارسها المرء وفق الموروث من الأجداد إلى الآباء، الصوم هو اختبار لقدرة الإنسان على مقاومة النفس وشهواتها، واختبار للإيمان ومدى عمقه وثباته.

أن تصوم النفس أصعب بكثير من صوم البدن، وأن تتجنب الخطايا أصعب بكثير من أن تتجنب تلبية نداء الجوع والعطش.

صيام البدن مقدور عليه في كل وقت، أليس من «الموضة» الآن اتباع حميات غذائية واللهاث خلف «الدايت»، ومنع البدن من الاستجابة لشهواته في تذوق كل ما لذ وطاب؟ لكن الصيام لمرضاة الله هو الأصعب والأهم والأعمق. هو الغاية التي نسعى إليها كي نغسل الروح من شوائبها فتتطهر وتتجمل حتى تليق بالمثول أمام خالقها.

في زمن كورونا لا نعيش الطقوس كما يجب، لا نمارس عاداتنا الاجتماعية في تبادل الزيارات ولمّة العائلة، وتبادل الأطباق مع الجيران، كما كان الحال قبل عام أو أكثر، ولن يكون المظهر الاجتماعي لرمضان في الشوارع والمطاعم، كما كان.. لكن فلنعتبرها فرصة جديدة كي نعيد للمناسبة بريق جوهرها، نغلق أبوابنا على ذواتنا ونمارس طقوسنا ونبتهل إلى خالقنا، وهل هناك أجمل من حوار هكذا ونداء ودعاء ورجاء؟

تدور الأيام بمناسباتها لتعود فتجمع البشر حول الإيمان وأسراره وجوهره. مهما تفرقوا وتباعدوا «وتفذلكوا»، يعودون إلى نقطة انطلاق واحدة، ونقطة تلاقٍ واحدة: بين يدي الله.

مباركة الأيام التي تجمع البشر من مختلف جنسياتهم ودياناتهم وتدلّهم على أهمية اللقاء وإعلاء قيمة الإنسان وجوهر الإنسانية فوق الصغائر والصراعات والتشتت والأطماع.. الأرض تتسع لكل البشر، ومن خلقها لم يكتبها باسم أحد؛ بل خلق عليها مخلوقات أخرى لولا وجودها لما عاش الإنسان، ولما تنعم بمياه وخضرة وغذاء وملبس.. الأرض تجمعنا، والمناسبات تجمعنا أيضاً، والجوهر في التلاقي هو الإيمان.

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