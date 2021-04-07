شكرا لقرائتكم خبر عن مـؤتمـر تاريـخ العلـوم يوصـي بترجمـة البحـوث العلميـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في جامعة الشارقة فعاليات الدورة ال4 لمؤتمر الشارقة الدولي في تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين الذي نظمته كلية العلوم، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، ورئيس الجامعة، تحت مظلة مؤسسة الشارقة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين بالجامعة.

بدأت الجلسة الختامية للمؤتمر بكلمة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ثم ألقى الدكتور حسين المهدي رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر كلمة استعرض من خلالها أهم التوصيات والمقترحات التي خرجت من المناقشات والبحوث والجلسات العلمية في المؤتمر، ومنها التوصية بالاستمرار في عقد المؤتمر بشكل دوري على أن يكون (هجيناً) لإتاحة الفرصة أمام الباحثين من مختلف دول العالم للمشاركة سواء بالحضور، أو افتراضياً، مع تخصيص عدد من الجلسات في المؤتمرات القادمة للطلبة الجامعيين والدراسات العليا للمشاركة بأبحاثهم وتخصيص مكافآت تشجيعية لهم، وإصدار مجلد خاص يحتوي على كل الأبحاث التي تم طرحها في المؤتمر بعد مراجعتها وتحكيمها وفق أصول النشر العلمي المتعارف عليه. كما أوصى المؤتمر أيضاً بضرورة ترجمة البحوث المتميزة التي تم طرحها ومناقشتها خلال جلسات المؤتمر إلى اللغة الإنجليزية للإسهام في نشرها في دوريات علمية ذات مكانة عالمية، والاستفادة من خبرات جامعة الشارقة في إدراج مساق: «تاريخ العلوم عند العرب والمسلمين» في المناهج التعليمية في كل الفروع المعرفية.