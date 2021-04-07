شكرا لقرائتكم خبر عن أرضك للتنمية والاستثمار العقارى تضخ 400 مليون جنيه بمشروع زيزينيا المستقبل خلال 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - 250 مليون جنيه كشريحة أولى لأعمال التشطيبات الخارجية والبنية التحتية والبحيرات بالتعاون مع أربع شركات مقاولات لبدء التسليم العام القادم

قررت شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى البدء في أعمال التشطيبات الخارجية والبنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروعها زيزينيا المستقبل فى مستقبل سيتي، حيث وقعت الشركة الشريحة الأولى بقيمة 250 مليون جنيه للانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية والبنية التحتية على أن يكون التسليم العام المقبل.

وقال المهندس هشام عبد الخالق - الرئيس التنفيذي لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، أنه يجرى حاليا العمل بشكل مستمر داخل المشروع لإنهاء اعمال التشطيبات لمباني الوحدات الخاصة بالمرحلة الأولى، وكذا البنية التحتية للمشروع والتي تتضمن المرافق والمساحات الخضراء والبحيرات، وذلك بالتعاون مع 4 شركات مقاولات فى نفس الوقت بهدف تكثيف الأعمال والإسراع من وتيرتها فى الفترة الحالية وحتى تسليم المرحلة الأولى للوفاء بمواعيد التسليم الخاصة بالعملاء.

يتميز مشروع "زيزينيا المستقبل" بمساحات خضراء شاسعة اذ تحتل المساحات الخضراء 80% من المشروع بالإضافة الي البحيرات المائية الفريدة، ويتمتع المشروع بكافة الخدمات من مسار للدراجات، ومسار للرياضة والمشي، وحدائق، بالإضافة إلى مركز تجاري وإداري، ومنطقة ترفيهية. ومن المقرر بدء تسليم المرحلة الأولي من زيزينيا المستقبل في يونيو 2022، وتبلغ إجمالي استثمارات المشروع 5 مليارات جنيه مصري، وتتعاون أرضك للتنمية والاستثمار العقاري مع كبرى شركات المقاولات وعدد من الشركات المتخصصة بتطوير البنية التحتية لتطوير للانتهاء من مشروع زيزينيا المستقبل في الخطة الزمنية المحددة.

ويقع مشروع زيزينيا المستقبل بمدينة مستقبل سيتي، في موقع متميز في قلب القاهرة الجديدة على بُعد 5 دقائق من كلاً شارع التسعين وطريق "القاهرة – السويس"، وتبلغ مساحة المشروع أكثر من 70 فدان بتصميمات مبتكرة من وحدات مختلفة المساحات، وبينتهاوس، وحدات أرضي بالحديقة تم تصميمها بواسطة شركات عالمية متخصصة، لتلبية الأذواق المتنوعة للعملاء، وتبدأ مساحات الوحدات المطروحة من 85 م2.

تأسست شركة "أرضك للتنمية والاستثمار العقاري" ش.م.م “عام 1998 من مساهمين استراتيجيين ومنهم مجموعة من البنوك المصرية وشركات التامين وشركات استثمارية كبري، وبرأس مال مرخص به بـ 500 مليون جنيه مصري. ومنذ تأسيسها، أخذت الشركة في التوسع والازدهار بخطى ثابتة في سوق العقارات المصرية حيث أصبحت تمتلك عدداً من المشروعات السكنية والتجارية كبري بجودة غير مسبوقة أضافت قيمة هائلة للسوق المصري فشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري هى المالك والمطور الرئيسي لـلعلامة التجارية العقارية" زيزينيا "بإجمالي 5 مشروعات سكنية.



أرضك للتنمية والاستثمار العقارى تضخ 400 مليون جنيه