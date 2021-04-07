شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 7-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 7-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه.





إيقاف تداول 22 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، العبوات الطبية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، شركة النصر للأعمال المدنية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المجموعة المصرية العقارية، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية للأسمنت، جنوب الوادي للأسمنت، جلاكسو سيمثكلاين، مصر للأسمنت-قنا، مصر بني سويف للأسمنت، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، الملتقى العربي للاستثمارات، أصول للوساطة في الأوراق المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العبور للاستثمار العقاري، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو.



البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه. البورصة تخسر 1.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات باستثناء مؤشر إيجي إكس 70، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.579 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 428 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 31.8 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.22%، والعرب على 8.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.83% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للبيع بقيمة 94.3 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 13.3 مليون جنيه، 48.7 ألف جنيه، 63.9 مليون جنيه، 3.4 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 12553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 3931 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2748 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1248 نقطة.

وصعدت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 9.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.02%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 54.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.61%.

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 1.519 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 16.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.27%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.77%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.16%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.75%.

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 16.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.61%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 24.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.84%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 46.680 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.64%.