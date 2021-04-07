شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض طفيف مع تحول الدولار نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية عقب صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



وكشف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السابق عن أن السياسة النقدية التي تتضمن فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول لن تتغير عما هي عليه الآن لفترة ليست بالقصيرة.



وأشار محضر اجتماع البنك المركزي إلى أنه رغم بعض الدلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، إلا أن أعضاء البنك المركزي يرون أن الأمر في حاجة لمزيد من التقدم والنمو قبل اتخاذ أي قرارات بتغيير السياسة النقدية.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بأقل من 0.1% أو ما يعادل 1.4 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1741.6 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1745.4 دولار وأقل سعر عند 1731.2 دولار.