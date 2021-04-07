شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتحول إلى الارتفاع قليلاً بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد استقراره سلبيا في وقت سابق بالجلسة، لكنه تلقى دعما من صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وكشف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السابق عن أن السياسة النقدية التي تتضمن فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول لن تتغير عما هي عليه الآن لفترة ليست بالقصيرة.



وأشار محضر اجتماع البنك المركزي إلى أنه رغم بعض الدلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، إلا أن أعضاء البنك المركزي يرون أن الأمر في حاجة لمزيد من التقدم والنمو قبل اتخاذ أي قرارات بتغيير السياسة النقدية.



وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما رفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال عام 2021 من توقعاته في ديسمبر/كانون الأول عند نمو بنسبة 4.2%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.