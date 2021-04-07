شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الفيدرالي: مسؤولو البنك المركزي يرون عدم تغيير السياسة النقدية الحالية لفترة ليست بالقصيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ألمح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع السابق إلى أن السياسة النقدية التي تتضمن فائدة قرب الصفر ومشتريات للأصول لن تتغير عما هي عليه الآن لفترة.



وأوضح محضر اجتماع البنك المركزي الذي عقد الشهر الماضي أن السياسة النقدية ستظل كما هي حتى بلوغ الأهداف الاقتصادية المخططة.



وأشار إلى أنه رغم بعض الدلائل على تحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ، إلا أن أعضاء البنك المركزي يرون أن الأمر في حاجة لمزيد من التقدم والنمو قبل اتخاذ أي قرارات بتغيير السياسة النقدية.



وأفاد أعضاء لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي أن مشتريات السندات المقدرة بقيمة 120 مليار دولار شهرياً تقدم دعما كبيرا للاقتصاد الأمريكي، وبالتالي، سيتطلب الأمر بعض الوقت قبل أي تغيير.



وكان الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الشهر الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير، كما رفع توقعاته إزاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.5% خلال عام 2021 من توقعاته في ديسمبر/كانون الأول عند نمو بنسبة 4.2%.