شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض مجددا رغم تراجع المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، وذلك على الرغم من صدور بيانات كشفت عن انخفاض المخزون الأمريكي من الخام.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 3.5 مليون برميل إلى 498.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بحوالي 700 ألف برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 2.6 مليون برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 16:44 بتوقيت جرينتش عند 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 58.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند60.04 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.6% إلى 62.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.6 دولار.