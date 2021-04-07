شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الكندي مع تراجع النفط وصدور بيانات دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل انخفاض أسعار النفط فضلا عن صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن الميزان التجاري الكندي سجل فائضا في فبراير/شباط الماضي بنحو مليار دولار كندي دون توقعات أشارت إلى تحقيق فائض عند 1.3 مليار دولار كندي.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 16:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 58.4 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند60.04 دولار وأقل سعر عند 58.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.2% إلى 61.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 63.5 دولار وأقل سعر عند 61.6 دولار.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 1639 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7924، وسجل أعلى سعر عند 0.7959 وأقل سعر عند 0.7914.