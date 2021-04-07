850 شركة تتقدم لبرنامج «صنع في السعودية»

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وتناول البداح خلال لقاء افتراضي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أمس، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة بالغرفة عبدالله الخريف، العديد من الجوانب المتعلقة ببرنامج (صنع في السعودية) وكيفية انضمام الشركات للاستفادة من خدماته، متطرقا إلى عدة محاور أهمها: التعريف بالبرنامج ومزايا الانضمام وآلية الاستفادة منها، ومعرفة الشركات المؤهلة للاستفادة من خدمات البرنامج.
من جهته أشار البداح، إلى أهداف البرنامج ومنها زيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، إضافة إلى تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودية للاستثمار المحلي والأجنبي، مبينا أن برنامج (صنع في السعودية)، يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدة وتنمية صادراتها، وكذلك تمكين إيجاد فرق العمل من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر.
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