ملتقى عربي يبحث تأثير كورونا على الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الملتقى الاقتصادي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة تأثير جائحة كورونا على الأمن الغذائي، والفرص والتحديات التي تفرضها فترة ما بعد الجائحة على قطاع صناعة الأسمدة، بالإضافة إلى تقديم توصيات ودروس مستفادة من أهم التجارب الدولية لتنمية صناعة الأسمدة.

ويتضمن البرنامج أوراق عمل متنوعة حول سياسات الأسمدة وتوجهات الأسواق العالمية، كما يقدم برنامج الملتقى هذا العام موضوعات تتعلق بالأمن الغذائي العالمي والتحولات والتحديثات الخاصة بصناعة الأسمدة ما بعد جائحة كورونا بجانب العديد من الموضوعات المهمة بمجالات صناعة الأسمدة بجانب المجال الزراعي.

وثمن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفسور إبراهيم الدخيري خلال المنتدى الذي يقام خلال الفترة من 6-8 أبريل 2021 بمدينة شرم الشيخ، الدور المحوري للاتحاد في مجال قطاع الأسمدة ومغذيات النبات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لتقدم ورفاه الشعوب العربية، مشيرا إلى التحديات الهيكلية التي تواجه الدول العربية في مجال الأمن الغذائي والتغذية في ظل جائحة «كورونا» منها ارتفاع معدل النمو السكاني، ضيق قاعدة الموارد الطبيعية لا سيما الأراضي الزراعية والمياه، أثر التغير المناخي وزيادة الاعتماد على الأسواق الدولية في استيراد الأغذية، بالإضافة إلى زيادة معدلات نقص الغذاء بسبب النقص في المغذيات.

يذكر أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية وفي إطار اهتمامها بالأسمدة ودورها في توفير الأمن الغذائي وقعت بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للأسمدة، بهدف الوصول إلى خريطة الأسمدة الإقليمية العربية في المنطقة العربية وتدريب المهندسين الزراعين والمزارعين والخريجين الجدد على المفاهيم الجديدة للأسمدة وعقد ندوات استثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي، وشرح طرق وإمكانات ومجالات الاستثمار في مجال الأسمدة، واقتراح أفكار لبعض المشاريع الزراعية غير التقليدية التي يمكن عدها حاضنات أعمال.