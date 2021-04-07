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ويمتلك الداود خبرات ومعرفة واسعة في عدد من المجالات والمشاريع الكبرى، وقاد خلالها برنامج تحول الشركة التي كانت تعمل في قطاع السفر والسياحة إلى شركة ترتكز أعمالها في قطاع التقنية.
كما يتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN) - وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - حيث تسهم في مسيرة تطوير قطاع الترفيه في المملكة، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
يشار إلى أن الداود سيعمل تحت قيادة مجلس الإدارة بشكل مباشر وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي فيليب غاس، الأمر الذي سيسهم في تطوير مسيرة شركة القدية للاستثمار وتحقيق أهدافها.
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