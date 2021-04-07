3 قرارات توطين توفر 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أمس 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل، تضمنت قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين، وزيادة نسب التوطين في منافذ بيع المطاعم والمقاهي، وكذلك زيادة نسب التوطين في أسواق التموين المركزية.

وتوقعت الوزارة في بيان لها أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.

وأوضحت تفاصيل القرارات الثلاثة مبينة أن القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

وأشارت إلى أن القرار الثاني غطى زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

فيما اشتمل القرار الثالث على زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها، تجنبا لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، داعية أصحاب العمل الاطلاع على الأدلة الإجرائية لهذه القرارات من خلال موقع الوزارة الالكتروني.

قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة

زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار

زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات في الدليل الإجرائي

الآثار المتوقعة

توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات

التشديد على:

• التقيد بالقرارات والالتزام بما جاء فيها

• تطبيق العقوبات بحق المخالفين