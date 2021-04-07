مركز التواصل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمعرفة المالية «متمم» أصدر تقرير (اعتماد) الذي يعكس جهود منصة اعتماد نحو تحقيق التحول الرقمي من خلال أتمتة جميع الإجراءات والخدمات المالية للمستفيدين من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد، وكذلك إتاحة كافة البيانات وأدوات التحليل المناسبة. ويتضمن التقرير استعراضا لأبرز الأرقام والإنجازات المتحققة عبر المنصة خلال عام 2020م في مجالات الميزانية والمنافسات والمشتريات الحكومية والعقود والمدفوعات وحقوق الموظفين والتحصيل والإيرادات ومنتجات القاع المالي والمصرفي، كما يتناول باستفاضة التوجهات المستقبلية للمنصة من حيث المنتجات والممثلة في مزاد اعتماد والضمان البنكي وتمويل سلاسل الإمدادات وبيانات اعتماد.



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