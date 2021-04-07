شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى تاريخي للعجز التجاري الأمريكي في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، أن العجز التجاري في البلاد، وصل أعلى مستوى تاريخي له ب71,1 مليار دولار، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، نتيجة تراجع الصادرات أكثر من الواردات.

وزاد العجز التجاري في فبراير/شباط الماضي، 4,8%، مقارنة مع أرقام الشهر الماضي المصححة، مع انخفاض الواردات ب0,7% إلى 258,3 مليار دولار، وتراجع الصادرات ب2,6% إلى 187,3 مليار دولار. وتوقع المحللون سابقاً ارتفاع العجز ب70,5 مليار دولار.

وفقط للسلع، ووفقاً للمناطق الجغرافية، ارتفع العجز التجاري مع الصين 10% خلال شهر، لكنه تقلص كثيراً ب42% مع المكسيك، وتراجع 5% مع الاتحاد الأوروبي. وازداد العجز التجاري للسلع حتى 88 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مقابل 85,2 مليار قبل شهر، في حين أن الفائض في الخدمات وصل إلى 16,9 مليار، مقابل 17,4 مليار قبل شهر.

وأوضح خبير الاقتصاد لدى «اكسفورد إيكونوميكس»، أورن كلاشكين، في مذكرة أنه «يتوقع أن يستمر اتساع العجز التجاري، في حين سيتكثف النهوض الأمريكي في الربيع والصيف». وأكد أن «تحسن الوضع الصحي، وإعادة فتح الاقتصاد، ونفقات الموازنة، ستعطي دفعاً للطلب المحلي، وستمارس ضغوطاً كبرى على الصادرات التي تعتمد على التعافي الأبطأ للاقتصاد في بقية العالم».