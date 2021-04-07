شكرا لقرائتكم خبر عن بريمن يهزم ريجنسبيرج ويبلغ قبل نهائي كأس ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز فيردر بريمن هدفاً في بداية الشوط الثاني وصمد أمام ضغط متأخر ليهزم يان ريجنسبيرج المنافس في الدرجة الثانية 1-صفر خارج الديار الأربعاء في مباراة مؤجلة بدور الثمانية لكأس ألمانيا لكرة القدم، ويضرب موعداً مع رازن بال شبورت لايبزيج في الدور قبل النهائي.

ويلتقي بريمن على أرضه مع لايبزيج في 30 أبريل بينما يلعب بروسيا دورتموند ضد هولشتاين كيل القادم من الدرجة الثانية في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي في اليوم السابق. وتأجلت المباراة في مارس بعد إصابة عدد كبير من لاعبي ريجنسبيرج بفيروس كورونا.

وواجه الفريق الزائر صعوبات في صناعة فرص بالشوط الأول لكن زاد من إيقاعه في الشوط الثاني وسدد نيكلاس مويساندر في القائم بضربة رأس قوية وتابع تيودور جيبر سيلاسي الكرة بتسديدة فوق العارضة.

وجنى بريمن ثمار بدايته القوية للشوط الثاني في الدقيقة 52 عندما تلقى يويا أوساكو تمريرة طويلة وسيطر على الكرة بصدره داخل المنطقة قبل أن يستدير ويسدد في المرمى مسجلاً هدفاً رائعاً. وكان بوسع المهاجم الياباني إضافة هدف آخر بعد لعبة جيدة من جوش سارجنت لكنه فشل في التفوق على حارس ريجنسبيرج من وضع انفراد. وأضاع ريجنسبيرج العديد من الفرص في سعيه لإدراك التعادل في آخر 15 دقيقة، من بينها فرصة ثلاثية في الدقيقة 89.