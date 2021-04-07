شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد بن زايد يفتتح النسخة 12 من عالمية أبوظبي للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان النسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تقام برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسلط الافتتاح الضوء على إنجازات الدولة في الخمسين عاماً الماضية، وجانباً من رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية.

وشهد اليوم الثاني من منافسات بطولة أبوظبي العالمية للأساتذة حضورالشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف البطران، ومنصور الظاهري عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وأحمد العويس رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، ومحمد عبيد المهيري نائب رئيس قسم الخدمات العامة بالإنابة لدى شركة «أدنوك لمعالجة الغاز»، وعبد العزيز خليفة الظريف نائب رئيس قسم الخدمات العامة في شركة «أدنوك للحفر»، و خالد المهري مدير فرع أبوظبي الرئيسي لدى آفاق الإسلامية للتمويل، وسائد حجازي مدير عام مساعد لدى «بريمير موتورز».

منافسات قوية

قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «شهدنا اليوم كتابة صفحةٍ جديدة في سجل إنجازات أبوظبي، حيث أثبتنا للعالم مرونتنا العالية وقدرتنا على التأقلم مع مختلف التغييرات، ومواصلة مسيرة الإنجاز والنجاح. ويأتي التنظيم المشرّف لهذه البطولة ليبرهن للجميع الإمكانيات الكبيرة والبنية التحتية الرفيعة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود لقيادة دولتنا».

وأشاد الزيودي بمستويات التنظيم الاستثنائية التي سجلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، من حيث تمكّنه من استقبال أكثر من 2000 لاعب من مختلف أنحاء العالم مع ضمان صحتهم وسلامتهم، لتمكينهم من الوقوف على بساط المنافسات بعد طول انتظار.

وعبرأحمد عبد الرحمن العويس عن سعادته للمكانة الدولية التي اصبح يتمتع بها جوجيتسو الإمارات، انطلاقاً من أبوظبي إلى العالم..

وشهدت صالة جوجيتسو أرينا منافسات فئة الأساتذة من حملة الحزام الأزرق والبنفسجي والبني والأسود من الفئة العمرية فوق ثلاثين عاماً ووفقاً للأوزان المختلفة.

وتمكن لاعبو الإمارات من تحقيق 23 ميدالية ملونة في منافسات الأساتذة بواقع 5 ذهبيات و9 فضيات و9 برونزيات، وذلك في مختلف فئات الأوزان والأحزمة، وحلوا في المركز الثالث بعد روسيا الوصيفة والبرازيل صاحبة الصدارة.

وأثبت اللاعبون البرازيليون علو كعبهم في فئة الأساتذة، حيث تمكنوا من الحصول على 66 ميدالية ملونة بواقع 25 ذهبية، و22 فضية، و19 برونزية، في حين تمكن لاعبو روسيا من الحصول على 27 ميدالية ملونة بواقع 9 ذهبيات و10 فضيات و8 برونزيات.