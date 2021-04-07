شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول استضافة دبلن مباريات في كأس أوروبا 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبدو خطط دبلن لاستضافة مباريات في بطولة أوروبا 2020 محل شك كبير بعد فشل الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم في تقديم ضمانات للاتحاد الأوروبي، (يويفا)، بشأن حضور الجماهير.

وطالب «يويفا» 12 مدينة تستضيف مباريات البطولة بتحديد خططها بحلول، الأربعاء، بشأن سعة الجماهير بالاستادات في البطولة التي تنطلق يوم 11 يونيو/ حزيران.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس «اليويفا»، إن كل المدن المضيفة يجب أن تضمن حضور بعض المشجعين، مشدداً على عدم إقامة مباريات أمام مدرجات خالية رغم أن الجائحة جعلت من الصعب على المنظمين تقديم تعهدات محددة.

وقال الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم في بيان: أبلغ الاتحاد الإيرلندي، بناء على مشورة وتوجيهات من الحكومة، «يويفا» بأنه بسبب جائحة «كوفيد-19» ليس في وضع يمكنه من تقديم ضمانات بشأن الحد الأدنى من مستويات المتفرجين في مباريات بطولة أوروبا المقررة في دبلن في يونيو/ حزيران.

وتأجلت بطولة أوروبا 2020 لمدة عام بسبب جائحة «كوفيد-19»، وأقيمت معظم مسابقات كرة القدم في أوروبا من دون جماهير خلال العام السابق. وكان من المقرر أن تستضيف دبلن ثلاث مباريات في دور المجموعات ومباراة واحدة في دور الستة عشر.

وقال جوناثان هيل الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيرلندي لكرة القدم: قدّمنا ما لدينا ل«يويفا»، والآن ننتظر رده.